開催：2026.5.27 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 6 - 10 [エンゼルス] MLBの試合が27日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとエンゼルスが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 2回裏、6番 ザック・マッキンストリー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガー