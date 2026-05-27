開催：2026.5.27 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 6 - 7 [ブレーブス] MLBの試合が27日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。 Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。 1回裏、1番 ジャレン・デュラン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランで