開催：2026.5.27 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 8 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が27日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとマーリンズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャー、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 2回裏、6番 アーニー・ク