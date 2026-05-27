【動画】ストーニーと戯れるBTS V・シュガ・ジミン【写真】ストーニーを抱っこするシュガとじゃれ合うRM BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramストーリーズを更新。ツアーに同行する犬、ストーニーとの動画を公開した。 ■BTSジミン、ストーニーの頭を優しく撫でる これまでも、J-HOPE（ジェイホープ）やSUGA（シュガ）のソロワールドツア