27日11時現在の日経平均株価は前日比613.50円（0.94％）高の6万5609.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は662、値下がりは840、変わらずは60。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を324.63円押し上げている。次いで東エレク が252.42円、ファストリ が219.64円、信越化 が69.73円、ＴＤＫ が41.73円と続く。 マイナス寄与度は286.41円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が47.94円