国際卓球連盟（ITTF）は25日、2026年第22週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は15選手がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位で自己最高順位をキープ。「WTTコンテンダーラゴス」で優勝した大藤沙月（ミキハウス）が11位にランクアップし、早田ひな（日本生命）は12位へ順位を下げた。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。朱雨玲（マカオ）