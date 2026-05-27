27日(水)は、南からの暖かい空気と強い日差しの影響で、新潟県内では午前中から各地で気温が上がっています。 新潟市中央区では午前10時49分に最高気温が30℃に達し、今シーズン初めて『真夏日』になりました。2025年、新潟市中央区で初めて真夏日になったのは5月21日でした。 そのほかにも、新潟市西蒲区や三条市・長岡市などでも真夏日に迫る暑さになっています(午前10時50分時点)。 新潟県内では午後もさ