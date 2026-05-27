日本の対外純資産が中国に抜かれて世界3位に後退した。シンガポール華字メディアの聯合早報が26日に報じた。記事は、財務省が同日に公表したデータを基に、2025年末時点の日本の対外純資産が561兆7500億円となったことを紹介。前年比で4．4％増加した一方、国・地域別ランキングでは中国に抜かれて2位から3位に後退したと伝えた。対外純資産とは、国が保有する対外資産から対外負債を差し引いたものを指す。財務省は「対外資産の増