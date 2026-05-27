◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスが「日本人野手2人」の合作で終盤に同点に追いついた。26日（日本時間27日）のツインズ戦。0―2の8回に「9番・右翼」で先発出場の先頭打者・西田陸浮外野手が左前打で出塁すると、1死一塁から「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆内野手が右越え19号同点2ラン。令和時代初のメジャー「日本人野手同時先発出場」の2人が、同点を演出し「ミ