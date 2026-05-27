７シーズンを振り返れば、決して順風満帆な日々ではなかった。それでも、引退が決まった今、山口拓海は自らの選手生活を振り返ると苦い記憶も含めて、さまざまな“あの頃”が色鮮やかに蘇る。 「幸か不幸か、東レアローズに入ってから３シーズンぐらいリベロが１人しかいなかったので、試合に出させてもらう機会が多かったんです。気持ちも技術も、いろんなことがすごく大変だった記憶ばかりなんですけど、