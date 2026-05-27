引退記者会見を終え花束を手にする元幕内剣翔。右は追手風親方＝4月、東京・両国国技館日本相撲協会は27日、元幕内剣翔や元十両勇磨ら20人の引退を発表した。夏場所を制した小結若隆景、幕内若元春の兄で元幕下若隆元は幕下以下の力士の指導や土俵の進行を補佐する若者頭に採用された。引退力士は次の通り。かっこ内は部屋。剣翔（追手風）勇磨（阿武松）富士の山（藤島）朝大洞（高砂）琴羽黒、琴ノ藤（以上佐渡ケ嶽）坂井