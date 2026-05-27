お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が26日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。交際したいと思う女性芸人を明かした。昨年9月に「蛙亭」イワクラと破局した伊藤に向けて、同番組では「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキングうぬぼれ自分番付」を企画。「紅しょうが」稲田美紀、「3時のヒロイン」福田麻貴、「納言」薄幸、ピン芸人の吉住、「エルフ」荒川、「パーパー」あいなぷぅ、「カ