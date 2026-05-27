【PSストア：「Summer Game Fest」セール】 開催期間：6月10日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「Summer Game Fest」セールを開催している。期間は6月10日まで。 本セールでは、「首都高バトル/TokyoXtremeRacer」、「PowerWash Simulator 2」、「Core Keeper」などがお買い得価格で登場。期間中は対象