5月14日、米海洋大気局（NOAA）が、2026年の秋から冬にかけて世界的に「スーパーエルニーニョ」が発生する可能性を37％と分析したと、CNNなどが伝えている。そもそも「エルニーニョ」とはどのような現象なのか。三重大学大学院の気象・気候ダイナミクス研究室、立花義裕教授が解説する。「エルニーニョとは、南米ペルー沖の赤道付近の海水温が上がることにより、日本の南に位置するパプアニューギニアや、西に位置するフィリピン付