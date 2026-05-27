【「ストリートファイター 6」新作コラボレーションアイテム】 5月27日 先行販売 販売場所：東京都新宿駅「京王モール」内「KEIO eSTATION Shinjuku」 「ストリートファイター 6」はあと氏描き下ろしアート MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズより、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター