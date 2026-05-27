映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）の「チーム スーパーガール」の魅力を一枚に詰め込んだ新ビジュアルが公開となった。「チーム スーパーガール」の魅力を一枚に詰め込んだ新ビジュアルが公開「チーム スーパーガール」の魅力を一枚に詰め込んだ新ビジュアルの中心にいるのは、スーパーガール／カーラ・ゾ