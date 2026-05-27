◆日本人コンビの活躍に本拠地熱狂！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場。2点を追う8回裏に起死回生の同点2ランを放った。ツインズの先発右腕・ライアンと対戦し、初回の第1打席は無死二塁で空振り三振。3球目に一走・アントナッチが二盗を決め先制のチャンスだったが、2ボール2ストライク後の96.5マイル（約155キロ）直球にバットが空を切っ