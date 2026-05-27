猫の「ヒゲ」が持つ重要な役割4選 1.障害物を避ける「センサー」機能 猫のヒゲは、暗闇の中で障害物を避けるための高性能な赤外線センサーのような働きをします。 猫は夜行性に近い生活スタイルですが、真っ暗闇で目が完全に見えているわけではありません。 ヒゲが周囲の空気の流れを読み取ることで、目の前に壁があることや、通り抜けようとしている隙間の広さを瞬時に判断します。 ヒゲの