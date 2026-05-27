Bリーグのチャンピオンシップ決勝バスケットボールBリーグのチャンピオンシップ（CS）決勝第3戦が26日、横浜アリーナで行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72-64で下し、リーグ参戦5年目で初の日本一に輝いた。客席には、人気女優の姿があった。長崎の青いユニフォーム姿で並んでいた。第1、2戦の客席で自撮りをするようにカメラを見つめているのは、テクノポップユニット「Perfume」のメンバーで「あ〜ちゃん」の