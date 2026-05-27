成宮唯のキャリアは、決して光の当たるエリート街道ばかりではなかったWEリーグは5月26日に都内で「2025/26 WEリーグアウォーズ」を開催し、INAC神戸レオネッサをリーグ優勝へと導いたMF成宮唯がMVP（最優秀選手賞）を受賞した。授賞式で満面の笑みをみせ、安堵の涙を流した31歳のゲームメーカーにとって、ここにたどり着くまでは苦難の連続だった。成宮が「最優秀選手賞」に選ばれるのは、これが2回目である。スペランツァFC