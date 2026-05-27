高市首相のメディア対応と、不自然な「目つき」がSNSで炎上中だ。【もっと読む】とうとう下落に転じた高市内閣支持率…若者と女性の支持が「急落」した裏側問題になっているのは、5月25日のぶら下がり会見。中東情勢の混迷を受けた生活者支援策と、財源となる今年度補正予算案の国会提出を表明したのだが、どうも様子がおかしかった。高市首相は冒頭から10分ほど、支援策の中身を説明。終始にこやかな表情だった。ところが、