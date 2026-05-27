子どもの学力を伸ばすために、家庭でどのようなサポートが効果的なのかは、多くの保護者にとって気になるテーマだ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、家庭教師のファミリーと共同で、子どもがいる全国の男女300人を対象に「家庭学習における保護者の関わり方と効果的だったサポート」についてのアンケートを実施、結果を公表した。 【写真】効果のあったサポӦ