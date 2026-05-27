ミュージシャンのGACKTが、7月20日放送開始のフジテレビ系月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」の主演を務めることが先日発表された。【もっと読む】「月9」主演にGACKTを抜擢するフジ“攻めキャスティング”の賭け…サナエトークンを彷彿させるガクトコイン騒動GACKTにとって、芸歴31年という長い活動の中で、月9の主演だけでなく、フジテレビのドラマ出演自体が初となる。演出は「監察医朝顔」シリーズや「