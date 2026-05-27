くら寿司の期間限定フェアとして、120キロ超えを厳選した、くら寿司史上最高品質のマグロを使用した「国産天然本まぐろ」フェアを開催！また、出汁のおいしさで人気の「天然だしうどん」が特別価格で提供されます☆ くら寿司「国産天然本まぐろ」フェア2026 期間：2026年5月29日（金）〜※一部店舗では価格が異なります※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です 回転寿司チェーン「くら寿司」が、国産天