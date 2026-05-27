プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子が２６日までにＳＮＳを更新し、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功とのツーショットを公開した。１つ前の投稿でフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」の収録に参加したことを報告していた金田。今回の投稿では、「浜田さんに会えるといつも元気もらえます。会う度ほんと優しいなぁって思います。収録もご飯も楽しかった」と、ゴリラの絵文字とともにつづり、笑顔のツーショッ