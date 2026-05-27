記事ポイント株式会社ヨコイの冷感マスク「ひんやり爽快SuuU」が2026年シーズンの販売を開始JIST 9001規格の第三者検査で自社製品比1.8倍の通気性を証明、圧力損失値19.8を記録着用5分後のマスク内温度を他社比最大3.67℃低く抑えることが実験で確認 猛暑が続く夏のマスク着用は、ムレや熱こもりが健康上の懸念として広く注目されています。ヨコイは、累計400万枚を販売した冷感マスクの2026年モデルとして、「ひんやり爽快Su