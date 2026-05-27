読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが２７日、自身のインスタグラムを通じて７月末での退社を報告した。「朝生ワイドす・またん！」「情報ライブミヤネ屋」などを担当した２９歳。関西準キー局は今年に入り、女性アナウンサーの退社が相次いでいる。佐藤アナは「７月３１日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝えた。２０１９年に入社し、「朝生ワイドす・またん！」「情報ライブ