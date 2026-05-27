◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン２冠がかかる皐月賞馬ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、ＣＷコースで４ハロン５１秒４―１１秒２。僚馬に先着を決め、万全の仕上がりをアピールした。松山弘平騎手＝栗東・フリー＝はこの日の追い切りには騎乗しなかったが、共同会見で意気込みを語った。一問一答は以下の通り。