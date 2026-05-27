記事ポイント耳をやさしくつかみ回す「耳くるくる」は1回1分、道具不要のセルフケア京都の美容医療機関「山本クリニックSoftmedi」を運営する山本江示子が考案したメソッド自由国民社より1,650円（税込）・240ページ、全国書店とオンライン書店で販売中 耳をやさしくつかみ、くるくると回す--たったそれだけのセルフケアが、心と体を整える新習慣として注目を集めています。美容医療と健康教育の分野で活動する山本江示子が、