２６日、国連安保理ハイレベル会合を主宰する王毅氏（前列右から２人目）。（国連＝新華社記者／張鳳国）【新華社国連5月27日】国連安全保障理事会は26日、5月の輪番議長国である中国の提唱により、「国連憲章の趣旨と原則の擁護および国連中心の国際体制の強化」をテーマとするハイレベル会合を開催した。中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が主宰し、グテレス国連事務総長が情勢報告を行った。20カ国以上の