SUPER EIGHTは27日、8月5日にEP「ダンダーラ」を発売すると発表。【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング同作は、来たる令和8年8月8日の”超八(スーパーエイト)の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなる。現在放送中の第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』CMソング「ダンダーラ」に加え、昨年4月にデジタルリリ