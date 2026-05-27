多くのグローバルスターの発掘と新人開発に携わったKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏が手がける新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループとして誕生した全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）が、アイリスオーヤマの炭酸水ブランド「CRYSTAL SPARK」の新テレビCM「僕色フレーバー、見つけてよ。」篇に出演する。【写真】緊張しつつ…爽やかな風を吹かせるVIBYメイキング3月にプレデ
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