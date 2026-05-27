なにわ男子の高橋恭平がきょう27日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】関西のベテラン芸人と共演する高橋恭平普段当たり前だと思っていて、気にも留めていなかったけど「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎に迫る。近年、焼肉業界では健康志向の高まりもあり“赤身肉”が人気で、中でもハラミがブームとなっているが、番組では全国に