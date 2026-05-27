キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が27日、自身のインスタグラムを更新。留学していた頃の【写真】留学時代からの交流に“号泣”、安藤優子の投稿投稿で「お早うございます！昨日はもう感激しっぱなしで､泣いたり､笑ったり､しゃべりまくって､分かれ難くて」と振り返り。13枚の写真を公開した。続けて「スコットとデビーと会うのは30年ぶり､私が留学していたホストファミリーの2番目のおねーさんがデビーです」「留