大阪・南堺警察署の元警部補の男が3月、70代男性が死亡していた集合住宅を捜査で訪れた際に現場から現金約1000万円を持ち去ったとして逮捕・起訴された。男は初公判で起訴内容を認め、ギャンブルによる多額の借金があったと説明した。元警部補が死亡男性宅から現金持ち去ったかカメラが捉えたのは、大阪・南堺警察署の元警部補、後藤伸被告だ。2026年3月、70代の男性が死亡していた集合住宅に捜査で訪れた際、現場から男性の現金約