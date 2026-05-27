「ホワイトソックス−ツインズ」（２６日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２試合連発となる１９号アーチを放ち、日本人ルーキーが持つ記録で城島健司の１８本を抜き、単独２位に浮上した。リーグ本塁打王争いでもアストロズ・アルバレスをかわして単独トップに。ヤンキース・ジャッジに２本差をつけた。２点を追う八回だった。先頭の西田が安打を葉放って出塁。１死後、村上が内角のスライダーを完璧に捉えて右