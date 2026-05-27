5月28日から開幕するラリージャパンを控え、26日にラリージャパン特別企画をABEMAが公開。歴代のラリーカーを取材していく中で、当時500馬力以上のパワーを誇ったトヨタの“幻のモンスターマシン”が登場し、現存する極めて希少な姿が反響を呼んでいる。【映像】トヨタ“幻の希少名車”現存する姿（全体＆細部あり）富士モータースポーツミュージアムを訪れたのは、自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏。同館では、約130年にわ