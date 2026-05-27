お笑いコンビ・すゑひろがりずの三島達矢（43）が27日、自身のXを更新し、白内障の手術をしたことを報告。右目をガーゼで覆った姿を公開した。【写真】右目を覆うも元気そう…術後のすゑひろがりず三島三島は「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と報告。「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」とつらい