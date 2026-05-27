猫は肉食なのに猫草って必要なの？猫飼いの皆さんは一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが、「なぜ猫は猫草を食べるのか」について解説します。文＝岩崎永治猫は肉食動物で、基本的に植物由来の栄養素を必要としません。なのに、猫草を与えると、目の色を変えてむしゃぶりつく猫さんもいるほどです。猫はなぜ猫草を食べるのでしょうか。そして、突然猫草を食べなく