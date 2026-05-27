「ブルージェイズ８−１マーリンズ」（２６日、トロント）ブルージェイズが大勝で連敗を２で止めた。岡本和真内野手は４打数１安打１打点、１死球をマーク。１１試合ぶりの打点となる適時内野安打で貴重な追加点をたたき出すなど、連敗ストップに貢献した。１点リードの三回、１死二、三塁の好機で迎えた打席だった。初球のチェンジアップをきれいに振り抜くと、打球は三塁手のグラブをはじいて左前に転がった。貴重な追加点