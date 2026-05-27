俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、アクセサリーがきらめく最新ショットを披露し、「めちゃくちゃ大人」「イメージ変わってきた」など、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“10kg減”を報告した本田望結の近影（複数カット）これまでInstagramで、真っ赤なドレスを着たスタイル際立つ装いや、お酒をたしなむプライベート動画など、さまざまな一面を見せてきた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の