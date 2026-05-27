お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が27日までに自身のインスタグラムを更新し、落語家の笑福亭鶴瓶（74）との食事会ショットを披露した。「鶴瓶師匠にご飯ご馳走して頂きました！でっかい背中でした」と書き出すと、黒のシャツ姿の自身と、黒のTシャツ姿の鶴瓶の2ショットをアップ。ハッシュタグでは「背中」「ずっと背中が喋ってた」「笑福亭背中」「鶴瓶師匠ごちそうさまでした」と添えた。ノブの投稿に、フォロワーから