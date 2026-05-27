『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月27日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】書類の廃棄「回収されるまで、どうなるかわからないので、僕は個人情報を絶対に入れないようにしています」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは書類のごみについて「変な破られ方をしているごみを僕は何度も見たことがあります。」と投稿。ごみ集積場の『