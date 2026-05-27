〈「お休みはあるんですか？」「子供に泣かれたんですよ、パパともっと遊びたいって」夜中に見つけた置き手紙に悩む京都の料亭の若主人・村田知晴さんに、東京の人気和食料理人・笠原将弘さんが出した“お悩み解決レシピ”〉から続く人気和食店「賛否両論」店主の笠原将弘さんが敬服する京都の料亭「菊乃井」に婿入りし、4代目として活躍する村田知晴さん。笠原さんの新刊『ちゃんと食ってるか!? 笠原将弘のご自愛めし 健康にな