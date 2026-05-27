「パイレーツ１２−１カブス」（２６日、ピッツバーグ）カブスが大敗で悪夢の１０連敗。５月は１０連勝を記録した一方で、２桁連敗を喫するまさかの事態となった。先発のウィックスが誤算。初回に一挙５失点で大量ビハインドの展開となると、リリーフ陣も次々とパイレーツ打線につかまってしまった。五回途中８失点でＫＯされると、登板した３人のリリーフ投手も全員失点。打線も反撃することができず、鈴木誠也外野手は３