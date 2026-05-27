午前9時半現在、鹿児島県肝付町では大雨警戒のため、7217世帯1万3122人に避難指示が出ています。【映像】各地の大雨の警戒レベル（気象庁のHPより）気象庁は、きょう夕方にかけて奄美地方を含む鹿児島県内に線状降水帯の予測情報を発表しています。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）