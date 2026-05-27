ラガータイプが主流を占めてきた日本のビール市場に、変化の風が吹いている。近年がぜん注目度が高まっているのが、エールタイプだ。酵母や製法の違いから来る、ラガーとは異なる華やかな香りと軽やかな飲み心地。これまでビールの苦みや味の重さを敬遠してきた層にもアピールし、新たなユーザー獲得に期待がかかる。25年は前年割れで着地したとみられるビール類市場。発泡酒などエコノミー系の縮小継続に加え、酒税減税による