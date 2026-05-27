カンザキイオリによる最新小説『命に嫌われている。』（河出書房新社）が6月24日（水）に発売される。 【画像】カンザキイオリのヒット曲「命に嫌われている。」が小説に あわせて、刊行記念スペシャルPVが公開され、本書の特設サイトがオープンした。 本作は、2017年8月6日に動画サイトで公開され、カンザキイオリ自身初の「殿堂入り」を果たした楽曲「命に嫌われている。」を小説化したもの。同楽曲は国内外の数