山形県の吉村美栄子知事は、きょうの会見で、相次ぐクマの被害を受け、新たに「クマ出没特別警報」の導入を検討していることを明らかにしました。 【写真を見る】山形県がクマ出没「特別警報」の導入検討吉村知事「県民の命が大事」と強調38年ぶりのクマ被害死亡事案を受け 吉村知事はきょうの会見で、酒田市で今月5日に、山林で男性の遺体が見つかり、クマによる死亡事案だと判明した件について「ショックだった」と述べま