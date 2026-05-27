鶴岡市によりますと、きょう午前4時25分ごろ、山形県鶴岡市熊出でクマ1頭が目撃されました。その後クマは西側の山へ向かって行ったということです。 クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。